◇プロ野球セ・パ交流戦 西武3-2阪神(3日、甲子園球場)阪神が西武との交流戦初戦を落としました。前日は雨の影響で試合が中止となった西武とのカード。この日は中6日で大竹耕太郎投手が先発します。大竹投手は初回を3人で終わらせましたが2回、先頭の4番・ネビン選手に初球をバックスクリーンに運ばれ先制を許します。その後の大竹投手は西武にチャンスを作らせない投球を見せましたが7回、ランナー1塁で渡部聖弥選手にヒットを打