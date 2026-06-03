今月だけで1000品目以上の食品が値上がりし、“値上げの夏”とも言われています。この1年で、どのような商品がどれくらい値上がりしているのか、スーパーで取材しました。【写真を見る】ローソン創業51周年キャンペーン「 51% 増量した商品」中東情勢の影響 止まらない値上げ 夏以降も続く可能性も井上貴博キャスター：帝国データバンクによると、6月の飲食料品の値上げは1078品目となる見通しです。中東情勢の影響を受