お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（40）が第45回『ベスト・ファーザー「イエローリボン賞」』の芸能部門を受賞。3日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】うれしそう！大きなひまわりの花束を抱える澤部佑選考理由は「2024年にはテレビ出演578番組となって『タレント番組出演ランキング』1位に輝き、どんなに多忙でも3人の子の出産や入学式等の節目には必ず立ち会うという家族をとても大切にするべスト・ファーザーです」