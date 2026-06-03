アメリカのトランプ大統領が、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行った。トランプ氏は、レバノンへの攻撃を計画していたイスラエル、イスラエルへの攻撃を計画していたイスラム教シーア派組織のヒズボラの双方を止めたと主張。実際、1日時点で双方は戦闘行為を行っていないものと思われる。 トランプ氏が和平に向けた仲介を行ったような動きだが、米新興メディアのアクシオスは、トランプ氏がネタニヤフ氏に対して激