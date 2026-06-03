8回巨人1死、代打丸が右越えに逆転満塁本塁打を放つ＝東京ドーム巨人が逆転勝ち。1―4の八回に1死から3連打で塁を埋め、代打の丸が3年ぶりの満塁本塁打を放った。戸郷が二回に危険球退場も継投でつなぎ、4番手で2回1失点の堀田が2年ぶりの白星。オリックスは椋木が誤算だった。