佳境を迎えている消費税の減税をめぐる議論について。消費税ゼロを悲願としてきた高市総理ですが、ここにきて「1％」が有力な案になってきました。【写真を見る】消費税の減税今後のスケジュール有力案に「消費税1%」大きく異なるスピード感高柳光希キャスター：いま国民会議で議論がされている「食料品にかかる消費税の減税」。総理が衆議院選から公約として掲げてきたのが「0%」。今ある10%を0％にするというもの。一方で、い