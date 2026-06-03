国際フェンシング連盟（FIE）は2日、ウクライナに侵攻するロシアと同盟国ベラルーシについて、7月の世界選手権（香港）から制限なしでの出場を認めると発表した。国旗や国歌の使用が可能となる。これまでは個人の「中立」などを条件に出場を認めていた。（共同）