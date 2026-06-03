Ｗ杯に出場するサッカー日本代表が２日（日本時間３日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。２日夜、成田空港からＡＮＡのチャーター機で出発していた。広々とした個室感が羨望のビジネスクラスの機内では、スリーピースの代表の公式スーツから、代表のトレーニングウェアに着替え、リラックス。日本サッカー協会の公式ＳＮＳで、機内でくつろぐ選手たちの様子が公開され、前田大然の通路を挟んだ斜め後ろに久保建