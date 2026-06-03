会見する横浜Ｍの鈴木スポーティングダイレクター（右）と中山社長＝横浜市港北区Ｊ１横浜Ｍは３日、大島秀夫監督（４６）を百年構想リーグをもって解任すると発表した。地域リーグラウンドは東の１０チーム中、６勝１２敗の７位と成績が振るわず、クラブを通じ「言葉では表しきれないほど悔しく、無念でなりません」とコメントした。６日のプレーオフラウンド第２戦・清水戦（日産ス）が最後の指揮となる。横浜市港北区のクラ