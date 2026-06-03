◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―３西武（３日・甲子園）西武は阪神との接戦に競り勝ち、球団初のビジターでの交流戦を開幕から３連勝。貯金を今季最多に並ぶ１１まで積み上げた。打線は両軍無得点の２回先頭でタイラー・ネビン内野手がバックスクリーンに飛び込む今季１０号ソロを放ち先制。１点リードの７回２死一、三塁では、フルカウントから長谷川が放った痛烈な打球を相手遊撃手・小幡が一塁へ悪送球する間に