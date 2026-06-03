台風6号は県内から遠ざかりましたが、4日は別の前線の影響で雨が降り、午後は雨が強まるところもありそうです。 ▼3日(水)21時～ 3時間ごとの天気 ▼4日(木)の天気 ▼4日(木)の気温 ▼4日(木)の熱中症情報 ▼4日(木)の海上 風と波 ▼週間天気