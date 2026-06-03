◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日が、福永裕基内野手の一打で試合を振り出しに戻した。４点リードをひっくり返された直後の攻撃だ。４―５の６回２死一、二塁から３番手・ヘルナンデスのストレートを中前にはじき返し、鵜飼が二塁から同点のホームを踏んだ。５回に一挙４得点を挙げたものの、６回に先発・桜井、２番手・斎藤が踏ん張れずに一挙５失点で逆転を許していた