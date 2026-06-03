43人が犠牲となった雲仙・普賢岳の大火砕流から、6月3日で35年となりました。 被災した島原市は一日、祈りに包まれています。 島原復興アリーナの近くにある「慰霊碑」。 殉職した消防団員12人の冥福を祈り、建てられたものです。 訪れた消防団員は、亡くなった先輩団員をしのび、災害の教訓を受け継ごうと決意を新たにしました。 （島原市消防団 金子 宗弘 団長） 「先輩方の12人が身を挺して示して