◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）中日は１点を追う６回１死一、二塁、斎藤に代えて代打・ボスラーを送り出した。だが、ソフトバンクが津森から左腕のヘルナンデスに投手交代すると、代打の代打で阿部を指名。井上監督が６回で勝負手を繰り出したが、空振り三振。スタンドはため息に包まれたが、続く福永が中前に同点適時打を放った。