◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―３西武（３日・甲子園）阪神が、痛恨の拙守で２連敗を喫した。１点ビハインドの７回２死二、三塁。長谷川の遊ゴロを小幡がファンブルし、さらに一塁に悪送球（２失策）。２人の走者が一気に生還した。打線は相手先発・渡辺の前に沈黙。佐藤に自己最長タイ１４戦連続安打が飛び出した２回も、２死一、二塁から得点できなかった。３点を追う９回無死三塁、佐藤が左翼ポール際に１５号