◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―０ロッテ（３日・神宮）ヤクルトが今季８度目のゼロ封勝ちでセ・リーグ首位を守った。両軍無得点の６回、先頭の増田が左中間へ４号ソロを放って先制。先発の高橋が７回を被安打２、無失点に抑えると、終盤は救援陣がロッテ打線の反撃をしのいで逃げ切り。セ・リーグ首位の座を守った。