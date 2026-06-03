◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―０ロッテ（３日・神宮）ロッテがオリックスに並ぶリーグ最多の８度目零封負け。３連勝を逃して、４月４日以来となる借金完済もできなかった。先発したドラフト２位左腕・毛利（明大）は５回５安打２四球で、毎回走者を背負いながらも無失点。明大時代に慣れ親しんだ神宮のマウンドで試合は作ったが、５月３日の西武戦以来となる３勝目はつかめなかった。打線はヤクルト先発左