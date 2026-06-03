◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）天国のミスターに白星を―。長嶋さんの一周忌でチーム一丸となった。「ＦＯＲ３ＶＥＲ６．３〜長嶋茂雄〜」と題して行われた一戦。巨人は左袖に「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いた特別仕様のユニホームを着用して臨んだ。先発・戸郷は２回先頭の紅林への頭部死球で危険球退場。緊急登板となった２番手の森田は５回まで無失点と好投した