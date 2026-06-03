◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）オリックスが巨人に大逆転負けを喫し、２連敗となった。開幕から８戦全勝だった水曜日の試合も初黒星を喫した。８回に大暗転した。３点リードで救援した２番手・椋木が代打・丸にグランドスラムを献上。三塁線付近で正座したまま、しばらく動けなかった。東京ドームで初登板だった先発・曽谷は７回を２安打１失点、１０奪三振の力投。終盤まで主