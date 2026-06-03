◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神は西武に敗れ、連敗を喫した。先発の大竹は、7回6安打3失点（自責点1）と粘投。2回先頭ではネビンに先制ソロを被弾したが、以降は6回まで粘り強くスコアボードに「0」を刻んだ。だが、7回には小幡に捕球、送球の2つの失策が記録され、終盤に痛い2点を追加されることとなった。打線は相手先発・渡辺の前に7回2安打無得点と沈黙した。2回先頭には佐藤輝が左前打を放ち、2