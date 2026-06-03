◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人が絶対に勝ちたかった一戦でオリックスにミラクル大逆転勝利を飾った。長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催されたメモリアルゲーム。しかし、先発の戸郷翔征投手が２回にまさかの危険球でわずか１４球で降板。２番手・森田駿哉投手がロングリリーフで好投を見せたが、６回に４連打を浴びるなど３点を失