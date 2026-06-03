◇交流戦巨人5ー4オリックス（2026年6月3日東京D）巨人は3日、「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」と題してオリックスと対戦。3点を追う8回に代打の丸佳浩外野手（37）が起死回生の逆転2号グランドスラムを放ち劇的な勝利を飾った。巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが89歳で亡くなってから1年。ミスタープロ野球の一周忌としての節目の試合で巨人ナインは特別な思いを背負って試合に臨み、選手もファンも長嶋さん一色の一日と