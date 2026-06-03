ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが、へそチラショットを公開した。ＳＨＯＮＯは３日までに自身のインスタグラムを更新。「台風だけどもう夏！！！ミリタリー！！！夏の撮影は汗おかしいくらいかくからきらい！服はかわいい」とつづると、グレーのトップスを着用しへそを出したショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」「似合うね」などのコメントが寄せられている。Ｓ