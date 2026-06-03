講談師の神田伯山（42）が第45回『ベスト・ファーザー「イエローリボン賞」』の学術・文化部門を受賞。3日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】大きな花束抱え…しみじみとした表情を浮かべる神田伯山選考理由は「講談の魅力を世に広め、育ててくれた師匠への恩を片時も忘れず弟子の指導にあたり、早逝した父への想いや妻や子に成長させてもらっているという感動を大切にする『恩送り』のベスト・ファーザーです」とい