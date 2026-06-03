台風６号は３日午前４時半頃、和歌山県南部に上陸し、同日夜までに日本の東の海上に抜けた。気象庁は一時、和歌山県の古座川（こざがわ）に、５段階の警戒レベルで最も危険度が高い「レベル５氾濫特別警報」を発表。短時間に大雨をもたらす線状降水帯の発生も相次いだ。和歌山で「レベル５氾濫特別警報」災害ごとの警報・注意報を統一した新しい防災気象情報の運用が５月末に始まって以来、特別警報の発表は初めて。氾濫の発生