大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が3日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。政府が飲食料品の消費税減税をめぐり、来年4月の実施を軸に税率1％案が有力となっていることについて私見を述べた。消費税減税をめぐっては、レジシステムの改修が税率0％だと10カ月から1年、1％であれば5カ月から6カ月程度でできるとされる。橋下氏は「政治で落としどころだったら1％になるんでしょうね