退職金は長年会社に貢献し、働いてきたことの労をねぎらう特別な報酬です。また妻にとっては、仕事に打ち込む夫を支えてきたからこそ得られたものだと感じる面もあるでしょう。 もし長年苦楽を共にしてきた夫婦が夫の定年後に熟年離婚の道を選んだ場合、この退職金は「夫婦の共有財産」となるのでしょうか。本記事では、離婚時の財産分与の基本と、退職金の扱いについて、わかりやすく解説していきます。 離婚時の