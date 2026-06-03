今年6月4日に、結成10周年を迎える、2.5次元アイドルグループ・すとぷりがメモリアルイヤーを記念して、ananにカムバック! メンバー、そしてファンへの10年分の感謝をお届けします。── 今号の「ときめきカルチャー」特集にちなんで、お互いにここが「ときめきポイント」だと思うところを教えてください。るぅと莉犬は目です。Xで莉犬のアカウントの画像欄をさかのぼってその目を見たら、誰でもときめいちゃうし、気づいたらフ