◇交流戦阪神ｰ西武（2026年6月3日甲子園）阪神・工藤泰成投手が、3日の西武戦で160キロを計測した。9回に3番手で登板すると、2死で渡部を迎えた場面、カウント0―2と追い込んだ3球目に160キロをマークした。球場表示を見た観客は、大きくどよめきをあげた。工藤は、昨年のフレッシュオールスターで自己最速となる161キロを計測している。