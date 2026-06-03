◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）巨人が劇的な逆転勝利でオリックスに2連勝としました。この日の先発・戸郷翔征投手は、初回を三者凡退と上々の立ち上がり。しかし2回、このイニングの初球がすっぽ抜け紅林弘太郎選手への頭部死球となりました。これで戸郷投手は危険球退場。2番手として森田駿哉投手が緊急登板しました。難しいマウンドとなる中、森田投手は好投を継続。5回まで無失点に抑えます。