◇交流戦巨人5―4オリックス（2026年6月3日東京ドーム）巨人は3日、「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」として開催されたオリックス戦で5―4の逆転勝ちを収めた。3点を追う8回に代打の丸佳浩外野手（37）が起死回生の逆転2号グランドスラムを放った。巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが89歳で亡くなってから1年。ミスタープロ野球の一周忌としての節目の試合で最後まであきらめない姿勢を示した。3点を追う8回1死満塁。代打