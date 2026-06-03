◇交流戦巨人ーオリックス（2026年6月3日東京D）巨人は3日、「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」と題してオリックスと対戦した。巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが89歳で亡くなってから1年。ミスタープロ野球の一周忌としての節目の試合で巨人ナインは特別な思いを背負って試合に臨んだ。イニング途中の攻撃と守備の交代時には、8回まで計7人の長嶋さんとゆかりのある巨人OBからのメッセージが場内のビジョンに表示された。