「ＤｅＮＡ−楽天」（３日、横浜スタジアム）楽天先発の古謝が故郷横浜で６回２安打無失点、７奪三振の好投。打線の援護なく勝敗はつかなかった。唯一のピンチは四回。無死から佐野、宮崎の連打で一、三塁とされたが、４番・筒香を空振り三振、５番・度会を右飛、６番・三森を空振り三振に仕留めた。七回１死一塁の場面で代打・鈴木大を送られて降板となった。横浜市保土ケ谷区生まれで、湘南学院高、桐蔭横浜大と神奈川で