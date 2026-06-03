タレント東野幸治（58）が3日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。政府が飲食料品の消費税減税をめぐり、来年4月の実施を軸に税率1％案が有力となっていることについて私見を述べた。消費税減税をめぐっては、レジシステムの改修が税率0％だと10カ月から1年、1％であれば5カ月から6カ月程度でできるとされる。1％への引き下げの場合、秋の臨時国会で法律が改正されれば来年4月が実施の目安で、高市早