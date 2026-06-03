「自分だけは大丈夫」と思っていませんか？ 超高齢社会の日本において、「認知症」は決して他人事ではありません。まずはその実態を正しく知ることから、安心への第一歩が始まります。『知っトク認知症家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』では、20年以上の介護現場経験と介護福祉士の国家資格を持つお笑い芸人・安藤なつさん（メイプル超合金）が、医師の繁田雅弘さんと共に介護の初歩をやさしく解説しています。今回は