外部の有識者などで構成され、柏崎刈羽原発の運営をェックする「KK運営会議」。3日、営業運転開始後、初の会合を開きました。この「KK運営会議」は柏崎刈羽原発の県民からの信頼回復などを目的に、社外の専門家などが原発の運営についてチェックし、提言などを行うものです。東電の取締役会に意見を言える権限を持ち、定期的に会合を開きます。2回目となる3日の会議は営業運転開始後としては初めてになります。【KK運営会議佐藤