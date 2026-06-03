新潟市西蒲区の畑で知人の60代女性の口を手で押さえ、首を押すなどの暴行を加えたとして3日、新潟市西蒲区石瀬に住む無職の男（79）が通常逮捕されました。警察によりますと、男は2日午後8時過ぎ、新潟市西蒲区内の玉ねぎなどを栽培する畑で、畑を所有する知人の女性（60代）に対し口を手で押さえ、首を両手で押すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。男が畑に無断で立ち入っていたところを女性が目撃。女性が声をかけたとこ