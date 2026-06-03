結婚7年目を迎えた30代のAさんは、自分たち夫婦はそれなりにうまくやっていると思っていました。ところがある夜、リビングに置かれた夫のスマートフォンの画面が明るくなり、そこには「新着メッセージがあります」という通知が表示されました。【漫画】「男らしくない」と、振られた男性教師……女子生徒に教えてもらったことは？生物学的な「冷酷さ」に衝撃ふと目に飛び込んできたのは、既婚者専用のマッチングアプリのアイコン