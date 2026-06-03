「社会人2年目になり6月の給与明細を見たら、なぜか手取りが減った……」。そんな経験をする人は少なくありません。昇給したはずなのに手取りが減る原因の1つが「住民税」です。今回は、その原因である住民税の仕組みと手取りが変わる理由について分かりやすく解説します。住民税は「前年の所得」に対して課税される税金住民税の仕組みを理解するうえで大切なのが、「前年の所得に対して課税される」という考え方です。所得税は毎