北京市前門大街の複合商業施設「北京坊」のアーケード・廊房頭条の天井に1日、「空に浮かぶ花の楽園」をイメージしたインスタレーション「反重力ガーデン」が登場し、多くの市民が訪れて写真撮影を楽しんでいた。インスタレーションは広範囲にわたり、風に吹かれると揺れる無数の細い繊維素材を天井から吊るしており、アーケード全体を独特な雰囲気で包み込んでいる。ところどころに花模様がデザインされているだけでなく、立体的