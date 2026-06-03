「おしゃれ心」を忘れない！40代50代の梅雨コーデ3選間もなく梅雨シーズン。素材やアイテム選びでしっかり「雨対策」をしつつも、大人っぽいおしゃれ感のあるコーディネートなら、予定がある日でも安心して過ごせます。今回は、大人の女性におすすめの「梅雨コーデ」をご紹介します。1. 「雨をはじく素材のアイテム」でスタイリッシュに写真は、軽い雨や汚れをはじく撥水加工がされた素材を用いたシャツ＆パンツのセットアップコー