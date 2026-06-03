5月末、5カ月以上にわたり開催された第8回上海国際ミュージカルフェスティバルが閉幕し、中国のミュージカルブームが再び世界の注目を集めています。閉幕イベントのフォーラムでは中国と海外の専門家が一堂に会し、ミュージカルを筆頭とするライブ経済の世界的な拡大について議論が交わされました。2025年、中国のミュージカル市場規模は継続して拡大しています。公演数は前年比15．04％増の1万9700公演、興行収入は同7．55％増の1