6月3日（水）に放送した「竜と虎の大激戦！冷凍食品グランプリ&いちご品評会&ステーキ世界大会で優勝を目指す」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜冷凍食品＞で大激戦「秋田の老舗駅弁VS奈良の瓦そば」最強の老舗が冷凍業界に進出！？日本の「竜と虎」の起源は、「川中島の戦い」で5回の死闘を繰り広げた、越後の竜・上杉謙信と甲斐の虎・武田信玄。そんな上杉謙信vs武田信玄クラスの大激戦