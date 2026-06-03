情報番組『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第2弾』が、2026年7月4日にABEMAにて生放送される。 【画像】前野智昭、ファイルーズあいら登場『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第2弾』 今回の生特番では、7月より放送開始となるアニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』（原作：秤猿鬼／オーバーラップ）を特集