東京・日本橋と大阪・心斎橋にある「ポケモンカフェ」は、6月17日（水）から、新しくなったメニューやショーを提供する。【写真】全部気になる！イーブイのパンケーキなど新メニュー一覧■かわいい注文特典も用意今回実施されるのは、さまざまなポケモンたちをモチーフにした新しいフード、スイーツ、ドリンクの提供や体験型のショー。新メニューのラインナップには、「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」や