使いなじみのある決済でも注意が必要だと痛感させられる特殊詐欺事件です。 今年４月下旬、山形市に住む３０代の女性が、電子マネー約２万４０００円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。警察によりますと、今年４月３０日、山形市に住む３０代の女性のスマートフォンに、「楽天カード：連携金融機関とのシステム連携に伴う再決済依頼」という件名で、未払い料金を請求する内容のメールが届きました。