【ニューデリー＝青木佐知子】インドの首都ニューデリー南部のホテルで３日、火災が発生し、ロイター通信などによると少なくとも２１人が死亡した。近くに大型病院があり、治療でホテルに滞在していた外国人らも犠牲になったとみられる。在インド日本大使館は、「これまでに日本人が巻き込まれたとの情報はない」としている。当局が出火原因を調べている。