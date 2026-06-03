側道ののり面の一部が崩れた現場＝３日午後３時５５分ごろ、横浜市青葉区３日午前７時２０分ごろ、横浜市青葉区新石川３丁目の東名高速道路の側道で「土砂崩れになって道路の半分くらいがふさがれている」と通行人から１１０番通報があった。のり面の一部が崩れ、２トントラック１台分の土砂が流出した。けが人はいなかった。東日本高速道路（ＮＥＸＣＯ東日本）によると、台風６号による強い雨の影響とみられる。現場は片側１