「ZOZOマリンスタジアム」に代わる新たなスタジアムが、一転、ドーム型となる方針が決まりました。千葉市美浜区の「ZOZOマリンスタジアム」はプロ野球の「千葉ロッテマリーンズ」の本拠地として利用され、30年以上が経過し、施設が老朽化しているため、近接する幕張メッセの駐車場に屋外型の新たなスタジアムを建設する方向で検討されていました。しかし暑さ対策などからドーム化を要望する声があがり、千葉市は、2日、一転して、