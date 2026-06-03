◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(3日、東京ドーム)巨人の丸佳浩選手が8回、逆転満塁ホームランを放ちました。この日は先発・戸郷翔征投手が2回に危険球で退場。2番手・森田駿哉投手が力投を続けるも6回につかまり失点し、3点ビハインドとされていました。7回にはダルベック選手がソロホームランを放つも、直後にソロホームランを浴び失点。3点ビハインドのまま8回を迎えます。対したのは好投を続けるオリックス・椋木蓮